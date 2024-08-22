Наше все: как наличие братьев и сестер влияет на психику человека

Психиатр Ковтун: наличие сестры или брата никак не влияет на психику человека

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; Личный архив Александра Ковтун; 5-tv.ru

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В ходе одного из недавних исследований выяснилось, что ментальное здоровье будет намного крепче, если у вас есть такой родственник. Но так ли это?

Наличие сестры или брата само по себе никак не влияет на психику. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в разговоре с 5-tv.ru.

В ходе исследования, в котором приняли участие почти 400 семей, выяснилось, что наличие сестры или брата помогает человеку укрепить психику, а также развивать альтруизм и сочувствие к близким.

Ковтун признался, что не знает о подобных исследованиях. Более того, в его собственной практике частно происходит обратная ситуация.

«Если отношения в семье между братом и сестрой, сестрой старшей и младшей сестрой нормальные и добрые по отношению друг к другу, то и, безусловно, это способствует семейному здоровью и благополучию», — говорит врач.

Эксперт отметил, что в случае, когда между родственниками есть конкуренция и напряженные отношения, то ни о каком хорошем психическом здоровье не может идти речи.

«Бывают и конкурентные: когда друг на друга, ябедничают, конфликтуют за внимание родителей, за все прочее, то все наоборот. Поэтому, я думаю, что здесь обобщение очень спорное», — говорит он.

Специалист отметил, что в силу своей профессиональной деятельности он практически не встречает семьи, у которых все хорошо и нет никаких конфликтов.

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