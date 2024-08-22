«Сродни алкоголизму»: как выявить у себя опасную зависимость от еды

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Причина такого поведения порой кроется в эмоциональном состоянии человека.

Стремительный прилив радости только после приема пищи — это один из признаков опасной зависимости от еды. Об этом в беседе с KP.RU рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Тяга к еде сродни алкоголизму — иногда человек специально накручивает себя, доводит до белого каления, чтобы наестся до отвала», — отметила врач.

Павлова пояснила, что нередко зависимость от еды появляется на фоне стресса — человек пытается его «заесть». Важно заблаговременно выявить признаки так называемого «пищеголизма», когда удовольствие в жизни приносит зачастую вредная пища, предупредила эндокринолог.

Павлова порекомендовала обращать внимание, если человек ловит себя на мысли, что прячет еду от родных и близких. Среди прочего, когда в приоритете оказывается ресторан, а не поход в театр или обычная встреча с друзьями. Чувство вины и самобичевание после «приступов обжорства» — также яркий маркер, указывающий на возможную пищевую зависимость, пояснила врач.

Павлова добавила, что при нескольких подобных признаках стоит сходить к психотерапевту — специалисту по пищевому поведению.

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