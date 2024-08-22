Взрыв газа привел к обрушению части жилого дома в Пермском крае

Фото, видео: Telegram / МЧС Пермского края / mchs_prikamia; 5-tv.ru

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Эвакуированы 16 человек.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в городе Кизел. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Пермской области Дмитрий Махонин. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Сегодня утром в городе Кизел произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют», — добавил он.

На месте происшествия в Пермском крае работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Создан краевой оперштаб. Махонин лично контролирует ситуацию. На месте также находится глава округа Андрей Родыгин, он будет оперативно докладывать о ситуации.

Пресс-служба МЧС Пермского края в Telegram-канале сообщила, что после взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и третьим этажами.

«Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей», — говорится в сообщении.

В МЧС по Пермскому краю добавили, что возгорания нет. Всего в доме четыре этажа. Из здания были эвакуированы 16 человек, один мужчина госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке, двое из них оказались газоспасателями предприятия.