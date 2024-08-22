Зарезал и закопал? Появились детали в деле об исчезновении россиянки на Маврикии

Фото: Instagram* / zalia_a

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Отдых молодой преподавательницы из Башкирии обернулся трагедией.

Тело ранее пропавшей гражданки России Залии Шамигуловой обнаружили полицейские из городов Флик-ан-Флак и Вакоас африканского острова Маврикий при поддержке коллег. Об этом передает L'Express.

Труп обнаружили вечером 21 августа. Обыски были организованы после того, как подозреваемый признался, что нанес ножевые ранения девушки, после чего закопал ее тело в Ла-Мари.

«Обстоятельства смерти Шамигуловой Залии на данный момент остаются неясными, но полиция продолжает расследование для выяснения фактов», — говорится в публикации.

Тело Шамигуловой доставлен в морг для вскрытия. В свою очередь, ее тетя Гульназ Туктамышова подтвердила в беседе с chel.aif.ru, что девушку нашли убитой.

Прежде сообщалось о пропаже 29-летней преподавательницы из Челябинска Залии Шамигуловой на острове Маврикий. В последний раз она выходила на связь 16 августа. В разговоре с мамой та обмолвилась, что поедет гулять 17-го числа с приятелем. Женщина считает, что к пропаже дочери может быть причастен этот знакомый.

Также соседка Шамигуловой обращалась за помощью в российское посольство и местную полицию. В итоге был установлена личность мужчины, с которым девушку гуляла. Он сказал, что прокатил на машине россиянку по острову и высадил ее в городе Кюрпипе.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный парень настойчиво просил семью Шамигуловой приехать на остров. Иностранец уверял, что знает место нахождения девушки, но конкретного при этом ничего не говорил.

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