«Все утихнет весной»: индийский пророк рассказал, что ждет Россию и мир

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Аджай Бхамби — один из самых известных астрологов-предсказателей.

В 2025 году Россию ждет мир и процветание, а украинский конфликт утихнет уже следующей весной, сообщает знаменитый индийский астролог, пророк Аджай Бхамби. Он уверен, что Россия будет вознаграждена за свое упорство. Об этом он заявил на шоу с тележурналистом Андреем Малаховым.

Аджай Бхамби — один из самых известных астрологов-предсказателей в Индии. Он ведет свою деятельность по всему миру, его клиентами являются звезды, политики и шейхи. Пророк два года назад уже предсказывал будущее, и его слова сбылись в точности. Теперь к нему прислушивается весь мир.

«Гороскоп России очень хороший. Юпитер оказывает свое позитивное влияние на вашу страну. Финансовые дела пойдут прекрасно, Россия станет богаче и благополучнее. Конфликт с Украиной подойдет к концу в 2025-м, потому что Юпитер не любит проблем. Отношения наладятся, братские связи укрепятся. Вижу, что все утихнет весной 2025», — отметил Бхамби.

В марте еще будет напряженная обстановка на Ближнем Востоке, могут появиться и новые политические проблемы в мире, но Юпитер поможет всем прийти к согласию. Также, по словам предсказателя, Россия укрепит свои связи с Индией и Китаем. Так Восток может занять главенствующую позицию в мире. К союзу трех государств начнут присоединяться и другие страны в рамках БРИКС.

«В мае 2025-го Юпитер войдет в знак Близнецов, затем в октябре он перейдет в знак Рака, а в декабре снова окажется в Близнецах. Такое перемещение скажется на политическо-экономической ситуации в мире. Доллар рухнет, а настоящая сила перейдет с Запада на Восток», — объяснил Бхамби.

Он также отметил, что Юпитер символизирует благосостояние, интеллект и спокойствие. Он научит людей проявлять доброту и думать о себе и других. А к 2033 мир преобразится вовсе, став чище и лучше. Люди устремятся к природе и станут уделять больше времени своей душе.

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