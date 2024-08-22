ОАЭ экстрадируют в Россию обвиняемого в убийстве из-за долга мужчину

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации / genprocrf

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Кровавая расправа произошла еще в прошлом году.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экстрадируют по требованию Генеральной прокуратуры России в страну обвиняемого в убийстве мужчину. Сам инцидент произошел из-за долговых распрей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола разыскиваемый обнаружен и задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов», — указано в сообщении.

По данным следствия, Зулумхан Жамалулаев несколько раз ударил ножом водителя автомобиля в прошлом году. В результате пострадавший скончался от полученных ран в больнице, а нападавший успел скрыться. Инцидент произошел в городе Хасавюрта в Республике Дагестан в мае 2023 года.

Обвиняемого экстрадируют в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола.

Ранее 5-tv.ru писал, как в этом же месяце в Россию экстрадировали других россиянин — их тоже до этого объявили в международный розыск. Отмечалось, что прежде они находились в Черногории.