«Даже этикеток нет»: вдова рассказала о смерти мужа от капельницы с «витаминами»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stewart Goldstein; 5-tv.ru

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Мужчина был абсолютно здоров и трезв, но косметолог влила ему средство по своему усмотрению, как утверждает супруга погибшего.

Житель Казани Виталий Стерничук, который скончался после поставленной ему косметологом капельницы, был абсолютно здоров. Об этом рассказала его вдова Регина в беседе с 5-tv.ru.

«Виталию очень сильно плохо стало, мы вызвали скорую. Скорая приехала, они не знали даже, что кололи, потому что, они (медики. — Прим. ред.) говорят, там даже этикеток нет… Звонили ей (косметологу. — Прим. ред.). Она говорит, что якобы колола витамины», — сказала женщина.

Она подчеркнула, что мужчина был абсолютно здоров. Причем в дальнейшем экспертиза показала, что в Виталию Стерничуку было влито средство от похмелья, чтобы «снизить концентрацию алкоголя в крови», которого не было. Женщина предполагает, что косметолог обманула, чтобы заработать деньги.

Адвокат Артур Сойджан, в свою очередь, рассказал, что по факту произошедшего расследуется уголовное дело по статье 238 «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В этом случае пункт «в»: «причинение по неосторожности смерти человека».

Сойджан сообщил, что уже была проведена химическая экспертиза по объектам из емкости, которые оставила косметолог после проведения процедуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пара обратилась к косметологу за капельницей с витаминами, специалист оказала услугу на дому. После этого супругов стало тошнить кровью. Выяснилось, что вместо витаминов им ввели опасное средство от похмелья. В результате мужчина умер, у него остались двое детей и жена.

Сама косметолог рассказала свою версию случившегося. Подробнее — в нашем материале.