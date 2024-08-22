«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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А уже сегодня знаменитый артист покорит новые высоты и выступит на Красной площади, исполнив уже свое заветное желание.

Хорошие мечты каждого человека должны сбываться. И как прекрасно, когда искренние желания взрослых и детей действительно воплощаются в жизнь.

Так, 5-tv.ru на протяжении целого года готовил фильм о мечтах и их исполнениях — о сокровенных грезах маленькой девочки из Луганска, о цели ее юного, но очень отважного брата, о стремлении талантливой художницы и о заветном желании заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Эксклюзивное интервью наши герои дали автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

Они никогда не могли подумать, что увидят своего кумира вживую — брат и сестра — Макар и Лиза — из ЛНР просто решили отправить письмо любимому исполнителю Ярославу Дронову, чтобы поддержать его и поблагодарить за чудесное творчество. Юные патриоты не могли подумать, что посетить концерт кумира станет возможным. Однако мечты, конечно же, сбываются: команда артиста не оставила послание без внимания и пригласила поклонников вместе с мамой Ириной на концерт SHAMAN в Новомосковск, родной город музыканта.

Само выступление для исполнителя, на самом деле, в тот день значило очень многое — наконец-то музыкант мог посвятить свою огромную любовь землякам. Исполнить свои лучшие хиты для воодушевленной молодежи и заставить поверить в чудо не только зрителей, но и самого себя. На сцену музыкант тогда спустился прямо из вертолета.

В тот же день исполнилось и заветное желание Светланы Большаковой, иконописца из Санкт-Петербурга. Одаренная поклонница смогла подарить артисту икону Богоматери — она сама написала ее в мастерских на острове Валаам. Художница впервые дала интервью и поделилась своими мыслями.

Сегодня, год спустя после концерта артиста в Новомосковске, который оставил неизгладимое впечатление у всех зрителей и у самого любимца народа, SHAMAN значительно поднял планку. Сегодня, в День государственного флага, артист выступит на Красной площади с новой программой «Победа».

Разговор с героями фильма получился очень глубоким и разнообразным. Более подробно смотрите в видео на сайте 5-tv.ru.