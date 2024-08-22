Охота на инакомыслие: в США готовят обыски в домах сотрудничающих со российскими СМИ американцев

В США готовят обыски в домах сотрудничающих со российскими СМИ американцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Преследованию уже подверглись как минимум двое экспертов, которые выступают против поддержки Украины.

На американцев, которые сотрудничают с российскими журналистами, в Штатах готовят настоящую охоту. Минюст США начал крупнейшее расследование против экспертов, дающих комментарии нашим СМИ.

По сведениям The New York Times, в их отношении сейчас готовятся новые облавы и обыски в домах. За последний месяц преследованию уже подверглись как минимум двое экспертов, которые регулярно выступают против поддержки Украины.

Агенты ФБР нагрянули с обыском к экс-советнику Дональда Трампа — Дмитрию Саймсу, а также изъяли всю электронику у бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера. Он все последние годы резко критиковал внешнюю политику администрации Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вспылили серые схемы обогащения семьи Байдена.