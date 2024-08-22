Завтрак с сюрпризом: участникам съезда Демпартии в США подсыпали в еду личинки

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Кто и за что так наказал политиков?

Личинки подсыпали в еду участников национального съезда Демократической партии в Чикаго. Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в связи с произошедшим. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщения о насекомых в еде поступили правоохранителям в среду, 21 августа. Прибывшие на место сотрудники взяли под контроль отель Fairmont в центре Чикаго. По словам делегата от штата Индиана Трейси Бойд, ее группе сообщили о задержке подачи завтрака на некоторое время «из-за инцидента с пропалестинскими активистами».

После случившегося представитель Демпартии от штата Индианы Сэм Барлога заявил, что все американцы имеют право на мирный протест, но «подобные отвратительные нападения» не могут быть в США.

В июле палестинское молодежное движение выпустило личинки и сверчки в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где находилась часть делегации Израиля. Активисты заявили в соцсети X, что сделали это с целью «не дать покоя» израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, а также агентам «Моссада» и Секретной службе, продолжающих «терроризировать народ».

Пропалестинские активисты также опубликовали видео, на котором запечатлены насекомые на фоне флага Израиля и Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в стране активисты требуют полностью прекратить войну на Ближнем Востоке. Несколько тысяч недовольных попытались прорваться на стадион в Чикаго — в место проведения съезда Демпартии. Как прошло политическое мероприятия читайте в нашем материале.