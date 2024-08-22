Секстиль Луны и Юпитера: как лучше провести 22 августа

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Заглядываем внутрь себя и учимся новому — наступил самый задумчивый день недели.

Середина недели обещает быть задумчивой — в четверг, 22 августа, получится заглянуть внутрь себя и поразмышлять о будущем. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Дело в том, что сегодня звезды балуют сходящимся секстилем Луны и Юпитера. Такое расположение небесных светил будет благоволить различным встречам с кураторами, преподавателями и менторами. Стоит взять несколько консультаций у специалистов по своему делу — обучение пойдет как по маслу.

«А еще хвалим себя любимого — сегодня это даст чувство настоящей окрыленности и вдохновение», — поделилась астролог.

Она также посоветовала решиться на приятную и долгожданную покупку, которую давно откладывали. В этот день такой подарок закрепит ощущение «всевластия» и воодушевленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака. Что сегодня для вас уготовили звезды?