В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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В результате действий украинских боевиков на территории региона возник пожар.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. В результате была сбита большая часть беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена», — пояснил Бочаров.
Он добавил, что из-за упавших обломков сбитых беспилотников возник пожар на территории объекта Минобороны. Бочаров указал, что на месте уже находятся спасательные службы, которые приступили к ликвидации возгорания.
Бочаров подчеркнул, что в результате атаки ВСУ — жертв нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, как ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак на Москву при помощи беспилотников. В результате силы ПВО сбили десятки украинских дронов.