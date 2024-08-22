«Носят русофобский характер»: Захарова о новых требованиях Латвии к ВНЖ россиян

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Граждане РФ теперь обязаны ответить на ряд провокационных вопросов.

Усложнение Латвией требований на получения вида на жительства (ВНЖ) для россиян — носят русофобский характер. Об этом заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер», — подчеркнула дипломат.

Речь идет о том, что теперь гражданам России необходимо предоставить сертификат о знании латышского языка и заполнить анкету. Последняя содержит ряд провокационных вопросов, касающихся, например, отношения к специальной военной операции (СВО) и принадлежности Крыма.

Захарова заявила, что новые требования Риги «грубейшим образом» нарушают многочисленные международные нормы. В частности, Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие.

Дипломат дополнила, что Россия ни раз поднимала эту тему на различных профильных международных площадках. При этом руководство прибалтийской страны продолжает игнорировать мнение как других участников переговорного процесса, так и России. Захарова указала, что сейчас власти Латвии действуют «под прикрытием» представителей Вашингтона и Брюсселя.

Важно отметить, что власти Латвии приняли новые поправки в миграционное законодательство 20 июня. Ограничения коснулись принявших гражданство РФ до 2003 года — семей военных, служивших в Советской Армии.

Ранее 5-tv.ru писал, какие именно вопросы власти Латвии добавили в анкету для россиян.