Певица Алена Апина о музыке: «Моя соломинка, лекарство, слезы»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Заслуженная артистка РФ впервые села за пианино в пять лет.

Певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации Алена Апина призналась, что обрела дело жизни и средство сделать эту жизнь радостной еще в раннем детстве. Это музыка. В интервью журналистам KP.RU звезда рассказала, что именно творчество спасает ее в трудные времена.

«Вот что я могу сказать в свои почти 60. Музыка — это моя соломинка, моя соломка, лекарство, слезы, радость, космос. Она во мне и со мной всегда и везде», — заявила Апина.

Исполнительница, по собственным словам, впервые села за пианино в пять лет, и полюбила его звучание тут же, «с первого взгляда». Затем она с большим удовольствием училась в музыкальной школе, потом в училище, поступила в консерваторию. Окончить не получилось, так как будущая знаменитость получила приглашение выступать с группой «Комбинация».

Как отмечает артистка, если бы пришлось выбирать, что взять с собой на необитаемый остров, она бы предпочла первый концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор. На вопрос, что сегодня у селебрити в наушниках на репите, она ответила — последний альбом Childish Gambino (американский актер, комик, писатель, исполнитель, режиссер и продюсер Дональд Гловер. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru разбирался в судебных тяжбах между Аленой Апиной и создателем группы «Комбинация», продюсером Виталием Окороковым. Что не поделили бывшие коллеги?