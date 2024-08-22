Ученые насчитали более 500 афтершоков после землетрясения у берегов Камчатки

Рита Цветкова 75 0

Более 500 афтершоков произошли после землетрясения у берегов Камчатки 18 августа

Ученые насчитали более 500 афтершоков после землетрясения у берегов Камчатки

Фото: www.globallookpress.com / Guo Feizhou

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По прогнозам экспертов, стихия может бушевать еще одну-две недели.

После землетрясения, произошедшего у восточного побережья Камчатки 18 августа, ученые насчитали более 500 афтершоков. Об этом сообщили представители пресс-службы филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН). На этом стихия не остановится, полагают эксперты, и продолжит напоминать о себе, но уже не так громко.

«Сегодня, 22 августа, в 11:33 местного времени произошел ощутимый афтершок, магнитуда которого составила ML = 6.1. На данный момент это сильнейшее событие в афтершоковой последовательности. Всего на данный момент определены параметры более чем 300 афтершоков, а всего их произошло более 500», — сказано в публикации в Telegram-канале.

По прогнозам ученых, в очаговой зоне может произойти еще несколько событий, подобных вышеописанным, но уже меньшей силы, в течение одной-двух недель. Специалисты полагают, что в Петропавловске-Камчатском и окрестностях в ближайшее время едва ли стоит ожидать сотрясений интенсивностью более IV баллов.

Землетрясение магнитудой 7,0 также было зафиксировано недалеко от берегов полуострова 17 августа. Как отмечали очевидцы в интервью с журналистами, по ощущениям это были мощнейшие за все время толчки. Через два дня в регионе наблюдались более 250 афтершоков. Позже местные службы предупреждали жителей о сохраняющейся угрозе опасных сотрясений, однако не более опасных, чем первоначальное.

Ранее 5-tv.ru публиковал сюжет о последствиях землетрясения на Камчатке. Помимо афтершоков, оно спровоцировало извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на девять километров. Многие здания повреждены, власти обещают расселить людей из аварийных домов.

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