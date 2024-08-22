Директор Льва Лещенко ответил на слухи о проблемах певца со здоровьем

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Несмотря на мучающий его недуг, знаменитый исполнитель продолжает давать концерты.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко нездоров, он борется с тяжелым и редким заболеванием на фоне нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом. Традиционное лечение недуга включает трансплантацию печени и пожизненный прием лекарств. При этом певец продолжает давать концерты, получая по три миллиона рублей за каждый, и вести бизнес. Примерно такого содержания статьи все чаще появляются в прессе. Насколько они правдивы, решили проверить журналисты KP.RU.

Лещенко на сплетни не реагирует, свое пищеварение публично не обсуждает. На вопросы о знаменитости ответил директор его культурного фонда Андрей Гайдель. По его словам, Лев Валерианович молчит, потому что устал от внимания представителей СМИ. В данный момент он в Сочи на фестивале «Новая волна», незадолго до этого выступал в Костроме. Осенью планируются представления в Кремле, а также поездка на Ставрополье.

«Лев Валерьянович не прекращает концертную деятельность. Но интервью сейчас не дает. Комментировать или опровергать слухи о своем плохом самочувствии, он не будет. Все, что касается здоровья, — это его частная жизнь. Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил», — заявил Гайдель.

Как отметил собеседник издания, в 82 года Лещенко так активно работает не столько из-за творческого рвения, сколько по необходимости. Пенсия совсем маленькая, он вынужден снова и снова выходить на сцену, так как зарплаты ждет большой коллектив сотрудников, его подчиненных. Что же касается бизнеса, никаких предприятий Лев Валерианович не держит. Вот его родственник — да, он владелец мебельной фабрики. А артист зарабатывает, как и всегда, голосом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лев Лещенко рассказал о службе в Советской Армии.