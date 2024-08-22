На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Сережи

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика — тяжелый порок сердца.

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Сегодня на Пятом канале День добрых дел. По четвергам мы рассказываем о тех, кто нуждается в нашей помощи. И сегодня это 8-летний Сережа. Мальчику нужна срочная операция стоимостью более двух миллионов рублей. Счет идет буквально на дни. Чтобы помочь ребенку, отправьте на короткий номер

22-22 СМС с любой суммой пожертвования. Также вы можете отсканировать QR-код на экране во время сюжета.

Из роддома Сережу выписывали, как совершенно здорового малыша. Семья была счастлива. Но ребенок не набирал вес, и это беспокоило родителей. В месяц на плановом УЗИ этому была найдена причина — малыш родился с тяжелым пороком сердца.

В декабре 2017 года Сереже была проведена сложная операция на сердце. Она дала осложнение, и пришлось в тот же день экстренно делать вторую. Восстановление было очень тяжелым, мальчик провел в реанимации более трех недель, но он справился.

В 2020 году Сережу опять прооперировали. После этого три года показатели работы сердца ребенка были стабильными. Но, к сожалению, наступил момент, когда врачи сказали, что необходимо проводить очередное хирургическое вмешательство.

Счет за лечение составляет 2 232 500 рублей, для родителей мальчика это огромная сумма. Вся их надежда на помощь неравнодушных людей.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Сереже, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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