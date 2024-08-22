Новый клип: известная песня «Любэ» сегодня приобрела новый смысл

Фото, видео: ВКонтакте / группа Любэ / thelubeh; 5-tv.ru

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В съемках видео приняли участие ведущие музыканты страны.

По-своему россиян поздравила и группа «Любэ», которая в День Государственного флага выпустила новый клип на песню «За тебя, Родина-мать!». Известная композиция впервые прозвучала еще десять лет назад, во время сочинской Олимпиады, но спустя года приобрела новые смысл и посылы, донести которые до людей взялись известные музыканты. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова поговорила с участниками масштабного проекта.

Эту песню, без преувеличения, узнают с первой ноты. Мелодия ассоциируются с заветными строками, которые наизусть знает вся страна. Словам, пробирающим до мурашек, подарят новое исполнение. Песня «За тебя, Родина-мать!» теперь зазвучит голосами разных артистов.

«Эта песня мне нравится, я ее люблю, я люблю, когда ее исполняет Коля. Но мне кажется, что если мы ее вместе споем, то это будет хорошо, искренне и, может, даже даст какие-то дополнительные краски этой песне. Эта песня мне близка, я понимаю все, что в ней говорится, о чем в ней поется, в этой песне», — признается Александр Ф. Скляр, лидер группы «Ва-Банкъ».

Клип, на одну из самых патриотичных песен, снимают к важному для нашей страны празднику — Дню Государственного флага.

«День Государственного флага — это потрясающий праздник, мы в этот день выступаем, поздравляем людей, и, когда выдалась возможность музыкально, патриотично поздравить людей, мы, конечно же, были очень рады», — говорит Александр Бердников, певец, участник группы «Корни».

Музыкальный клип «За тебя, Родина-мать!» — целая история, в которой режиссеры выстроили несколько сюжетных линий.

«Мы рассказываем очень добрую, теплую историю о том, как маленькая девочка рисует рисунки и вот, в какой-то момент, ее рисунки оживают. И в ее рисунках рождаются просторы нашей страны — это леса, поля, города…» — объясняет Элина Шевченко, режиссер клипа.

Новое звучание песне подарили восемь исполнителей. Съемки клипа длились три дня.

Работала целая команда профессионалов — сразу два продюсерских центра: «Интеграция» совместно с продюсерским центром Игоря Матвиенко.

«Мне самому интересно, любопытно, как все остальные ребята, мои коллеги, спели все это, как все это вместе прозвучит. Песня хорошая, на мой взгляд. Она записана достаточно давно, но, тем не менее, она — есть, и на концертах ее очень часто просят, и мы частенько заканчиваем концерты именно этой песней», — говорит Николай Расторгуев, Народный артист РФ, лидер группы «Любэ».

Впервые в исполнении группы «Любэ», эту песню услышали в 2014. В день открытия сочинской Олимпиады. Прошло уже десять лет, но слова и музыка по-прежнему откликаются, вдохновляют, а главное — зарождают новые смыслы.

«Сейчас очень много появилось песен на эту тему и сделать нечто такое духоподъемное и, самое главное, искреннее, чтобы это не просто так, к месту, а так как эта песня не новая, она написана достаточно давно, то поэтому она проверена временем, и это очень важно», — отмечает Олег Газманов, народный артист РФ.

«Когда мне поступило предложение принять участие в съемках клипа на песню „За тебя, Родина-мать!“, я с удовольствием согласился, потому что песня сегодня — очень знаковая. В это трудное для нашей Родины время, все-таки, необходима поддержка, нужна поддержка всем нам», — уверен Александр Маршал, заслуженный артист РФ.

В самом клипе есть то, что объединяет россиян — любовь к Родине, именно это артисты и стремились передать.

«Все песни, которые написаны с душой, а эта песня, очевидно, написана и создана с душой, а у Игоря Матвиенко других песен просто не бывает. Все песни — они вызывают только одно чувство внутри. И чувство всеобъемлющее — это чувство носит название — «любовь“», — подчеркивает заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN.

Сохранение культуры и ценностей, традиций. Песня про сильную страну, которую невозможно сломить.