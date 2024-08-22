Не по плану: западные СМИ указали на провал операции ВСУ в Курской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin; 5-tv.ru

Журналисты указывают, что боевики несут огромные потери на российском приграничье, не имея при этом достаточного количества боеприпасов.

Уже несколько дней в центре внимания ведущих западных СМИ вторжение украинских сил в Курскую область. Примечательно, что если сразу после прорыва ВСУ передовицы пестрели восторженными заголовками, то спустя две недели в оценках экспертов все больше звучат минорные ноты. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин изучил основные прогнозы.

«ВСУ в Курской области несут огромные потери убитыми и ранеными», «Зеленский требует от союзников ускорить поставки нового оружия», «Украина рискует потерять Донбасс из-за Курской операции» — риторика западных СМИ в последние дни резко поменялась. От бесконечных эпитетов и восхищения вторжением ВСУ на территорию Курской области издания переходят к грустной аналитике и прогнозам. Это репортаж немецкого телеканала N-TV.

«Сейчас русские лишь в 11 километрах от Покровска. Всего несколько дней назад это расстояние составляло километров 16. Они продвинулись очень быстро. Губернатор настоятельно призывает семьи с детьми и всех остальных покинуть город», — рассказала репортер телеканала N-TV.

Корреспондент Надя Кривальд огорченно заявляет: «Если темпы наступления русской армии останутся прежними, Покровск уже в ближайшее время может превратиться для Украины в новый Бахмут». А после этого вспоминает про Курский фронт, на котором сейчас сосредоточены лучшие соединения Незалежной.

«Украина, конечно, надеется на то, что сможет своим наступлением в Курске заставить Россию вывести свои войска из Донецка и выдвинуть их к Курску. Российские войска уже начали это делать, отвели около 5000 военных, но это, конечно, совсем немного. Здесь русские сильно превосходят украинские войска», — отметила Кривальд.

И вновь вывод — Зеленский и компания явно ожидали более масштабных перемещений русских войск. Не порадуют Киев и заголовки в американском Bloomberg. «Союзники Украины не спешат с поставками новых систем ПВО» — задерживаются минимум пять ракетных комплексов дальнего действия, хотя они были обещаны еще в июле.

Внимательно следят за меняющимся фронтом и в британском Sky News. Аналитик Майкл Кларк делает неутешительные выводы.

«300 миль от Курска — это то место, где украинцы теперь расплачиваются за свой якобы успех. Здесь ВСУ находились под невероятным давлением месяцами, но сейчас это приобрело катастрофический характер», — подчеркивает он.

Кларк отмечает — Покровск очень важен, именно там расположен самый крупный транспортный хаб ВСУ, через который идут поставки на весь участок фронта. Об этом же в своей статье в издании «Форум 24» говорит и чешский журналист Войтех Лаштувка: «Украинский фронт в Донецкой области разваливается».

«В направлении Покровска наблюдаются интенсивные российские атаки в течение длительного времени. Ничего не изменило даже неожиданное украинское наступление в районе российского Курска, которое должно было, по мнению многих экспертов, заставить российское военное командование отвести свои силы с других направлений очереди и привязать ее к российской территории», — говорится в его статье.

Эксперты заявляют — резкая смена настроений в западных СМИ, которые следят за конфликтом, связана не только с изменением обстановки на фронте, там в очередной раз боятся ошибки, глобального провала ВСУ, и просто готовят аудиторию.

«После того, как весь мир прославлял эту активность в Курске, активность на российской территории, могло снова показаться, что победа Украины не за горами, но на деле все может обернуться катастрофой. По оценкам военных экспертов, этот регион не имеет стратегической важности. Получается, украинцы открыли еще один фронт, хотя не могут сохранить остальные, таким образом совершив грандиозную военную ошибку», — отметил немецкий экономист Айке Хамер.

Саму акцию ВСУ Хамер называет маркетинговым ходом для привлечения новых средств от стран Запада. А американский политолог Скотт Беннет предсказывает глобальные перемены уже в ближайшее время, и все опять же из-за наступления на Курск.

«Украинские войска под руководством США и Великобритании начали эту глупую, безрассудную битву, и это укрепило решимость русского народа во всей России противостоять этому, так что нарратив изменился, потому что выживаемость Украины и конец этой войны быстро сходят на нет. Украина разваливается, ее правительство разваливается, ее политическое руководство разваливается. Тысячи и тысячи украинских солдат погибли или попали в плен», — говорит политолог, бывший офицер армии США.

На сколько такие настроения задержатся в публикациях западных СМИ, пожалуй, не знает никто. Возможно, это все вновь только очередной ход для того, чтобы отвлечь внимание всего мира, пока ВСУ готовят очередную подлую акцию. По крайней мере, так уже было, и не раз.