Помощь беженцам: в 28 регионах РФ развернуты 185 пунктов временного размещения

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В ПВР круглосуточно дежурят медики, работают психологи и волонтеры.

Более 170 человек обратились за медицинской помощью с момента вторжения украинских боевиков в Курскую область. Об этом «Известиям» сообщили в региональном правительстве. Многим помогают непосредственно в пунктах временного размещения (ПВР), развернутых по всей стране. Однако большинству людей требуются не медики, а психологи, ведь пережить ужас произошедшего самостоятельно очень тяжело. Именно поэтому специалисты работают практически круглосуточно с теми, кто лишился крова. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев продолжит.

Это крупнейший ПВР в Курской области. Сейчас здесь находятся порядка 500 человек. Чтобы разместить всех эвакуированных, он был создан на базе крупного супермаркета. Там, где должны быть торговые ряды, сейчас — двухъярусные кровати. В одном зале расположились люди практически со всех приграничных районов области.

Валентину Егоровну спасли наши разведчики, когда иностранные наемники и украинские боевики зашли в ее деревню и начали вести беспорядочный огонь. Только чудом пенсионерка осталась жива.

«Прошел танк, шли три шеренги в песочной форме… потом мне парни сказали, что это были поляки. Стреляли в дома. Стоял один идиот на танке и прям бил по домам. Вот видите, меня немного это спасло — я упала, от дома отскочила щепка и сюда попала, все пули пролетели мимо. На конце деревни — потом ребята мне сказали — убили мужчину и женщину», — говорит Валентина Борисова.

Похожие истории практически у каждого переселенца. Спасаясь от обстрелов люди бежали.

«Сказали, что выпустили 98 кассетных снарядов. Мой дом, где я живу, ходуном ходил. Я под столом сидела, не знала, куда прятаться. А потом встала утром, вышла к калитке и стою. Сказали, что прорвались, а кто и что — мы не знаем. И начали все убегать… Все кто куда», — рассказывает, плача, местная жительница.

Остальных вывезли военные, родственники или соседи… порой с риском для собственной жизни.

«Летали дроны над головой и над машинами. Вывозил вот так… Надо людей спасать», — говорит местный житель Александр Залозных.

Александр Залозных успел вывезти десять человек, три раза возвращаясь в обстреливаемый поселок.

«Проезжал вчера, людей вывозил, пять человек, между минами проскакивал. Считайте, что по минам ехал, в сантиметрах», — признается Залозных.

В пункте временно размещения предусмотрено практически все, что необходимо. Замначальника ПВР Рамиль Мамедов проводит небольшую экскурсию по бывшему супермаркету, который быстро переоборудовали для проживания людей.

«Здесь у нас столовая. Здесь — холодильное оборудование, где люди могут хранить свои продукты, детские комнаты — их три вида, от семи до 12 лет, от шести до семи... Здесь у нас рисование», — сообщает Рамиль Мамедов, заместитель начальника ПВР.

К детям здесь особое внимание. На глазах некоторых их них гремели взрывы и разрывались снаряды, родители, как могли, успокаивали, но забыть такое нельзя. Дети до сих пор не могут оправиться от шока, который пришлось пережить.

«Бывает такое, что дети, когда с ними рисуешь часто, рисуют могилки. Мы им говорим, что все будет хорошо… Мне кажется, что у детей от всей этой ситуации сложилось какое-то психологическое расстройство. Мы их успокаиваем, стараемся отвлечь от происходящей картины», — объясняет Алексей Фомин, волонтер.

Медперсонал дежурит круглосуточно. В случае необходимости людей везут в больницу.

«Обращаются, в основном, с соматической патологией — гипертония, остеохондрозы, артрозы. Часть пациентов, имеющая группу инвалидности, нуждается в льготном обеспечении, что мы успешно делаем. То есть лекарства выписываем. С нестабильным психоэмоциональным напряжением, может, не каждый второй, но достаточно таких здесь», — рассказывает Сергей Докукин, врач-терапевт.

Новые переселенцы приезжают практически ежедневно. С собой только документы и все, что смогли взять во время спешной эвакуации.

Всего ПВР способен вместить 2000 человек. Место найдется для каждого. Вот такие спальные места идут сразу с подушками и матрасом. А вот там дальше можно увидеть очередь. Люди стоят за постельными принадлежностями и вещами. Некоторые приехали в одном халате.

«Стрельба не прекращающаяся была, стекла летели, двери летели, все летело… Какие вещи? Там не о вещах думаешь, а о том, что дети… и с ними надо уходить», — говорит женщина в очереди.

О том, сколько времени придется провести в этом общежитии для вынужденных переселенцев, люди стараются не думать. Понимают, что нужно запастись терпением. Работы у наших войск еще много, зачистка южных районов Курской области продолжается.