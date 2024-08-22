«Было страшно»: певица Катя Лель спасла от смерти девушку в самолете

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость вновь нашла применение своим экстраординарным способностям.

Певица Катя Лель рассказала, что спасла девушку в самолете, которая находилась в критическом состоянии, и уже теряла сознание. Она летела в Испанию через Турцию, на борту даже был звездный свидетель происшествия — артист Алексей Воробьев. Об инциденте Лель написала в личном блоге.

По словам исполнительницы, через два часа полета на борту лайнера началась суета и паника. Стюардессы искали врача, но среди пассажиров его не оказалось. Одной из попутчиц Кати Лель стало плохо, давление у нее упало до показателей 40/60. Никто не мог оказать необходимую помощь, и певица вспомнила о своих экстраординарных способностях.

«Это давление, когда человек не может жить. Она была цвета белого как смерть. Я встаю, иду в конец самолета и говорю: „Давайте попробую помочь“. Было страшно», — поделилась артистка.

Катя Лель подошла к несчастной, представилась и сказала, что обладает даром помогать людям. Объяснила, что «наполнит энергией» девушку, и через пять минут ей «станет хорошо». Так, по словам селебрити, и вышло. Попутчица, отметила она, еще находилась в сознании, но ее тело было «нечеловеческого цвета». К большой радости всех присутствовавших, удалось ее спасти.

«Я счастлива. Жизнь наша очень хрупкая, как важно оставаться неравнодушным и отзывчивым человеком», — заключила Катя Лель.

Артистка не раз развлекала общественность историями о встрече с инопланетянами, возможности управлять энергиями, силами Вселенной и прочей мистикой. А недавно, как писал 5-tv.ru, записала магические мантры на галактическом языке.