Трамп набрал 73,2% голосов и победил Харрис на президентских «выборах» в соцсети Маска

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon

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Бизнесмен устроил предварительное состязание кандидатов.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил свою соперницу из партии демократов Камалу Харрис с большим отрывом. Он набрал 73,2% голосов, а его оппонент всего 26,8%. Предварительные президентские выборы устроил в своей социальной сети Х американский предприниматель Илон Маск. Результаты были подведены 21 августа.

«Вот вам суперненаучный опрос», — написал на своей странице Маск, опубликовав итоги онлайн-опроса.

Отношения Илона Маска и Дональда Трампа активно обсуждаются в американской прессе и политических кругах. Пару недель назад свет увидел интервью, в котором бизнесмен задавал вопросы кандидату в президенты — многие комментаторы отметили, что оно выглядело странным и основанным, очевидно, исключительно на схожести взглядов обоих героев.

Собеседники обсудили ряд вопросов внутренней и внешней политики Штатов, а также отношения с другими странами, в частности с Россией и Украиной. Трамп высмеивал своих противников, называя действующего лидера Джо Байдена овощем, обладающим нулевым IQ, а про Камалу Харрис говорил, что она недалеко ушла от Байдена. Оба соглашались, что именно он допустил войну между Киевом и Москвой.

Не только это говорит о крепкой связи знаменитых персон. Трамп, к примеру, публично заявлял, что хотел бы видеть Маска своим советником, если одержит победу на выборах. И получил ответ — согласие и готовность приступить к выполнению соответствующих обязанностей.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какими могут быть первые действия Трампа в качестве президента, если большинство американцев проголосуют за него.