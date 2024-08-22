Трамп набрал 73,2% голосов и победил Харрис на президентских «выборах» в соцсети Маска
Трамп победил Харрис на «президентских выборах» Маска в социальной сети Х
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon
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Бизнесмен устроил предварительное состязание кандидатов.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил свою соперницу из партии демократов Камалу Харрис с большим отрывом. Он набрал 73,2% голосов, а его оппонент всего 26,8%. Предварительные президентские выборы устроил в своей социальной сети Х американский предприниматель Илон Маск. Результаты были подведены 21 августа.
«Вот вам суперненаучный опрос», — написал на своей странице Маск, опубликовав итоги онлайн-опроса.
Отношения Илона Маска и Дональда Трампа активно обсуждаются в американской прессе и политических кругах. Пару недель назад свет увидел интервью, в котором бизнесмен задавал вопросы кандидату в президенты — многие комментаторы отметили, что оно выглядело странным и основанным, очевидно, исключительно на схожести взглядов обоих героев.
Собеседники обсудили ряд вопросов внутренней и внешней политики Штатов, а также отношения с другими странами, в частности с Россией и Украиной. Трамп высмеивал своих противников, называя действующего лидера Джо Байдена овощем, обладающим нулевым IQ, а про Камалу Харрис говорил, что она недалеко ушла от Байдена. Оба соглашались, что именно он допустил войну между Киевом и Москвой.
Не только это говорит о крепкой связи знаменитых персон. Трамп, к примеру, публично заявлял, что хотел бы видеть Маска своим советником, если одержит победу на выборах. И получил ответ — согласие и готовность приступить к выполнению соответствующих обязанностей.
Ранее 5-tv.ru выяснял, какими могут быть первые действия Трампа в качестве президента, если большинство американцев проголосуют за него.