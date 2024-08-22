Ксения Бородина заговорила о свадьбе с новым бойфрендом Николаем Сердюковым

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Телеведущая и блогер внезапно раскрыли свои отношения и теперь регулярно снабжает фанатов любовным контентом.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и ее избранник — блогер Николай Сердюков — скоро поженятся. В этом уверены многочисленные подписчики звезд в соцсетях, которые с недавних пор наблюдают за развитием романа практически в прямом эфире. Дважды разведенная звезда не спешила знакомить публику с новым кавалером, но теперь, судя по всему, уверенная в серьезности отношений, она только и говорит, что о своей любви.

Фолловеры постоянно расспрашивают Бородину о Сердюкове. Как они познакомились, как зарождались чувства, каковы их планы… Ну и когда они уже поженятся. Более того, недавно Ксения побывала на свадьбе и поймала букет невесты — все приметы в сборе, пора действовать. Одна из поклонниц телеведущей заявила, что не знает, как ее огромной аудитории теперь с этим жить.

«Всему свое время. Дайте кайфануть от состояния. Сразу быт, дети, семья. Подождите… Давайте пока без брака. Пусть все идет как идет. Я понимаю, что вы смотрите как сериал турецкий. Но нет», — ответила она.

По словам ведущей, ее роман с Сердюковым — нечто большее, чем связь «на пару недель». Иначе не стала бы сообщать всему миру о наличии в ее жизни мужчины. Однако замуж знаменитость не спешит. К слову, от прежних браков у нее остались две дочери, которым отцы очень неохотно платят алименты. Пожалуй, с таким опытом торопиться впрыгивать в свадебное платье женщина не станет.

Ранее, писал 5-tv.ru, новая супруга Курбана Омарова, призналась, что встречалась с ним за спиной у Ксении Бородиной. И добавила — возлюбленный скрывал от нее, что женат.