Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Члены экипажа МКС подчеркнули, что для них триколор — это напоминание о Родине.

Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Государственного флага с борта Международной космической станции (МКС). Как отметил командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко, российский триколор узнаваем во всем мире, и экипаж гордится тем, что он находится на борту станции.

Космонавт Николай Чуб в своем обращении подчеркнул, что российский флаг олицетворяет единение народов огромной страны, их стремление к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет.

«Для нас космонавтов флаг на станции — это еще и напоминание о родной земле, где нас ждут родные и близкие, и работают тысячи специалистов, благодаря которым мы смогли отправиться на околоземную орбиту», — сказал Чуб.

Александр Гребенкин пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и единства. И чтобы российский триколор вдохновлял их на новые свершения во благо Родины.

Триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг (по поводу точного расположения цветов исследователи спорят) с двуглавым орлом был поднят на военном корабле «Орел» при царе Алексее Михайловиче. Его сын Петр I в 1705 году создал образец флага из трех полос и постановил поднимать его на торговых судах. Затем, пройдя череду изменений, символика снова вернулась к привычному современникам триколору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Любэ» выпустила клип, приуроченный ко Дню Государственного флага России.