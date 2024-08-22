Расчет гаубицы Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские артиллеристы не оставляют противнику шансов.

Артиллеристы из расчета гаубицы Д-30 нанесли удар по наблюдательному пункту ВСУ, скрытому в лесу к северу от села Работино в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника. Для точного поражения целей нужна хорошая корректировка. Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели. После пристрелочного выстрела сразу идет беглый огонь. Два-три беглых сразу и уже цель уничтожена», — рассказал командир взвода с позывным «Джокер».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.