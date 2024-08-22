Минометчики нанесли мощный удар по опорным пунктам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как минометчики нанесли мощный удар по опорным пунктам ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Орудия расчетов с легкостью пробивают два-три слоя бетона, железа или дерева.

Расчеты 120-мм минометов морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ к югу от Донецка. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«120-мм миномет — очень грозное и тяжелое оружие. Пробивает два три слоя, бетон, железо, дерево. Практически все. Плюс классифицируется по разным видам снарядов, то есть мы можем поджечь, можем задымить, можем просто уничтожить», — перечислил командир орудия с позывным «Тень».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.