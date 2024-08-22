Жуткая находка: в морге Петербурга нашли не захороненные годами тела

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Ритуальные конторы исчезли с деньгами, которые выделили на погребение.

В Петербурге разгорелся скандал из-за ритуальных контор, которые месяцами не могут похоронить неопознанных лиц и людей без определенного места жительства. Деньги выделены, но в морге лежат десятки невостребованных тел. Пока уголовное дело возбудили только в отношении чиновников, но там есть и частные компании. Одну из таких удалось вычислить корреспонденту «Известий» Максиму Облендеру.

Работу токсовского морга нарушают сотрудники следственного комитета. Хотя откладывать дела местным начальникам и санитарам не привыкать.

Кадры шокирующей проверки в морге, вопреки пожеланиям здешней администрации, попали в сеть. Вертикально, штабелями, как угодно, только не по-человечески в этом неприметном вагоне-рефрижераторе у мусорных баков несколько лет хранились почти семь десятков невостребованных тел — бездомных или одиноких пожилых людей. Хотя должно было быть совсем по-другому.

«Оформляются специальные документы и тела просто захораниваются в специально отведенных местах на кладбищах. Естественно, за государственный счет», — подчеркивает Юлия Сиверцова, судмедэксперт.

Даже в экстренных случаях тела умерших могут находиться в морге не более полугода. Дальше — они должны быть захоронены.

Первой случившимся заинтересовалась прокуратура. Предстоит выяснить, кому пришло в голову хранить тела в таких условиях, да еще как минимум с 2020-го года. Младший персонал утверждает: начальство было в курсе.

«Наше руководство непосредственное подавало заявление в вышестоящие организации, но на этом все и оставалось вот так», — говорят санитары.

Все морги подчиняются Бюро судмедэкспертизы Ленобласти. По одной из версий, похороны так и не состоялись из-за компании-подрядчика, с которой у бюро был заключен контракт на сумму более полумиллиона рублей. Долгое время прямо в здании этого морга работали ритуальщики фирмы «Лотос». После проверок, выяснилось, что помещения там они занимали незаконно и их обязали съехать.

Согласно открытым данным, общество с ограниченной ответственностью «Лотос» зарегистрировано в мае 2010 года во Всеволожском районе. Принадлежит четырем физлицам. Выручка за 2023 год — семь миллионов рублей.

Правда, в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом, пока фигурируют только чиновники из администрации Токсово, которые должны контролировать действия всех служб, отвечающих за погребение.

Между тем, в областном Бюро судмедэкспертизы официальный комментарий нам пообещали дать в течение... 30 дней! За это время, вероятно, уже успеют похоронить все найденные тела. Личности умерших установлены.

Тела покойных из токсовского морга начали хоронить только в начале этого августа, и большая часть тел уже погребена. Для этого выделили землю сразу на нескольких кладбищах в окрестностях Петербурга. Самые простые кресты и те самые фамилии из списка морга. Ну а занималась похоронами одна из частных ритуальных компаний.