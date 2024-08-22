Доступная медицина: Путин посетил новый детский клинический центр имени Рошаля

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Комплекс в Подмосковье сможет принимать более 15 тысяч пациентов в год.

В Подмосковье открыта уникальная детская клиника, где уже готовы принять пациентов с самыми разными диагнозами. Новый центр Леонида Рошаля — это многопрофильный комплекс. Но упор там сделан, все-таки, на высокотехнологичную хирургию. Что это такое, сегодня показали президенту и обозревателю «Известий» Антону Золотницкому.

В атриуме нового медицинского центра Владимира Путина встречает Леонид Рошаль — безоговорочно самый известный детский врач страны. Его именем и названа больница.

И не только взор. Уже долгие десятилетия Леонид Рошаль олицетворяет детскую медицину. Теперь принципы работы, подходы к лечению самых маленьких пациентов, которые он сформулировал, получили свое продолжение — здесь, в Красногорске.

«Это флагманский центр, здесь задумки огромные, вложения огромные, и он может поспорить по задумкам и по содержанию с любым детским центром страны», — отметил Рошаль.

«Я думаю, что и с любым мировым центром. Здесь сколько направлений?» — уточнил Владимир Путин.

«28 направлений. Фактически, вся детская помощь, Владимир Владимирович», — ответила Татьяна Шаповаленко, главный врач детского клинического центра имени Л. М. Рошаля.

Этот центр для Подмосковья по-настоящему уникальный. Вот лишь несколько показателей: ежегодно помощь здесь смогут получать более 15 тысяч детей, в стационаре — 461 место, 15 отделений, 23 операционных. Оборудованных по последнему слову техники.

Так выглядит будущее хирургии. Роботизированный комплекс, который позволяет удаленно оперировать пациентов. Он анализирует, дает подсказки, фактически устраняет возможность механической ошибки. Но все решения в любом случае принимает человек — за этим пультом.

«Хирург указывает зону действий, в которой работает инструмент. Даже если хирург будет продолжать какие-то манипуляции с попыткой выйти за эту зону, оборудование не пойдет на это. Тем самым не повредит окружающие ткани», — подчеркивает Александр Куркин, заместитель главного врача по медицинской части.

Среди самых передовых образцов — ангиографическая установка, которая позволяет через небольшой прокол проводить сложные операции на сердце.

Президенту показывают и реанимационное отделение. Здесь даже кровати технологичные — моментально измеряют вес, чтобы точно рассчитать дозировку лекарств. Предмет гордости — шоковый зал, рассчитанный на прием самых тяжелых пациентов. Рядом стол для тех, кто только родился.

«Здесь есть встроенный термометр, который покажет нам температуру ребенка и подстроит обогрев таким образом, что ребенок постоянно будет находиться в одном и том же температурном режиме», — объясняет Дмитрий Новиков, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Детского Клинического центра им. Л. М. Рошаля, главный детский реаниматолог Минздрава Московской области.

Главный принцип работы больницы — одной технологичности мало. Нужен человеческий подход. Поэтому мамы смогут почти в любое время посещать своих детей в реанимации. Стены центра расписаны художниками Союзмультфильма.

«Хорошее учреждение получилось, и, думаю, что не только для Московской области важно. Ведущий центр, который будет заниматься не только здесь лечением. Большой, мощный. 1600 специалистов, 440 врачей», — говорит Владимир Путин.

Все они проходили долгие тренинги, теперь готовы работать в полную силу. Потому что понимают — их труд всегда востребован. В одном Подмосковье больше полутора миллионов детей.

Центр имени Рошаля откроет свои двери уже в течение месяца. И станет образцом для всех новых больниц, которые строятся в нашей стране.