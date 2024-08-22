«Настоящий мужик»: коллеги вспоминают погибшего в Курской области актера Шишова

Фото, видео: ВКонтакте / Портфель Генштаба / shtab24; 5-tv.ru

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Он получил смертельное ранение в приграничной зоне Курской области в ходе боев с ВСУ.

К сожалению, получила подтверждение информация о гибели в Курской области актера кино Евгения Шишова. Он снимался во многих фильмах и сериалах, которые выходят на Пятом канале, но в начале этого года принял решение пойти добровольцем в армию. О судьбе нашего коллеги — корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Его герои в кино — это смелые и боевые парни. Таким же был и сам петербургский актер — 42-летний Евгений Шишов.

С самого начала специальной военной операции он для себя решил, что не будет отсиживаться в стороне. Несколько раз записывался добровольцем, но в родном военкомате в Выборге получал отказ из-за проблем со здоровьем. Через два года все-таки добился своего.

«Женя в феврале этого года подписал контракт с министерством обороны и добровольцем ушел на фронт. К сожалению, судьба распорядилась так, что сегодня мы его потеряли», — говорит актер Олег Протасов.

В кино Евгений с 2015-го. Сыграл во многих популярных сериалах: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки» и «Великолепная пятерка». На площадке часто рисковал жизнью, выполняя опасные трюки.

«Толкала его героиня, он через стекло разбивался. Падал на маты. Скидывал потом. Мы переписывались. Интересно. Добрый. Позитивный», — вспоминает актера коллега Алексей Воскресенский.

Последние недели Шишов участвовал в боях в Курской области. Во время зачистки одного из сел приграничья он получил тяжелое осколочное ранение. Скончался во время эвакуации.

«Мы незнаем еще ничего. Нам должны прислать фотографии на опознание. Он в Ростове в морге», — сообщает родственница Евгения Наталья Шишова.

Многие коллеги Шишова сегодня в шоке от новостей и говорят, что ждали его возвращения на съемочную площадку.

«Конечно, новость так ударила немножко. Что сказать, кроме слов благодарности и низкого поклона, и вечной памяти герою ничего и не скажешь», — отмечает Нодари Джанелидзе, актер театра и кино.

На своей странице в социальных сетях Евгений часто писал, что нового на службе и выкладывал фотографии. За месяц до гибели он с товарищами приютил черную дворняжку и назвал ее Джамбо — собака помогала охранять позиции.

«Женя был очень открытым человеком. Доброжелательным и всегда готовым прийти на помощь. На помощь даже не очень близким людям. Он был настоящим, настоящим мужиком с большой буквы», — подчеркивает актер Алексей Коршунов.

У Евгения осталась дочь-подросток. Он часто созванивался с девочкой по видеосвязи и обещал, что все будет хорошо.