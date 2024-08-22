Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

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Запад управляет украинскими боевиками и передает данные со спутников.

Именно запад принимал непосредственное участие в подготовке штурма границы. Наша Служба внешней разведки собрала данные, которые подтверждают, что, во-первых, партнеры давили на Киев, а во-вторых, наемники не только готовили штурмовые группы, но и руководили ими на месте. А в рядах ВСУ предостаточно тех, кто едет на Украину зарабатывать. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков изучил рассекреченную информацию.

Спутниковая разведка, диверсии и комплексная всестороння военная поддержка. По меньшей мере четыре страны НАТО напрямую или косвенно участвовали в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область. Такой информацией эксклюзивно с «Известиями» поделилась Служба внешней разведки. Украинские военные согласовывали со спецслужбами США, Великобритании и Польши каждый шаг. Помимо разработки стратегии вторжения, западные инструкторы занимались подготовкой боевиков в учебных центрах Германии и все той же Великобритании.

«Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов вооружения и военной техники. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Маски сорваны, все доказательства налицо. Вот трое американских военных позируют на фоне броневика. Геолокацией указана Курская область на русском языке, подпись к фотографии — Boys in Kursk («парни в Курске». — Прим. ред.). Боевики американской частной военной компании сами выложили это фото. Они даже не скрывают, что воюют за ВСУ на территории России.

«Публичное поощрение действий террористов, в частности, в Курской области, иностранная военная техника, наемники на нашей земле красноречиво свидетельствуют о прямом вовлечении западных союзников киевского режима, спонсоров этой террористической банды, в преступления неонацистов», — подчеркнула Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

В Пентагоне, где еще пару дней назад всячески отнекивались от какого-либо участия в атаках на Курскую область, сейчас публично рассуждают о долгосрочных целях украинского вторжения.

«Что касается операции в Курске то, как я уже говорил, она явно заставила россиян напрячься с ответными мерами. Это, безусловно, продемонстрировало креативность и боевое мастерство украинцев. Но, что касается долгосрочных целей здесь, это то, что мы все еще обсуждаем с ними», — сказал Патрик Райдер, спикер Пентагона.

По словам бывшего аналитика ЦРУ Лари Джонсона — в Курской области воюют целые батальоны иностранцев со всего мира.

«Первоначально при вторжении участвовали примерно 2000 иностранцев от 15 до 20 процентов, были наемниками», — приводит данные Джонсон.

В рядах ВСУ Анхель Карденас Монтилья не продержался и двух месяцев. Признается, поездка на Украину — главная ошибка всей его жизни.

«У меня был ипотечный кредит, и банк собирался забрать дом. У меня не было денег, чтобы обеспечить семью едой», — объясняет наемник.

В эксклюзивном интервью «Известиям» его супруга заявила — в пересчете на рубли он получал бы 100 тысяч в месяц.

«Мой муж впечатлился суммами, которые ему предлагали — пообещали два миллиона песо. Но сейчас я понимаю, они не собирались платить», — говорит Лисет Монтойя.

Монтилья так ничего и не заработал — сбежал при первой же возможности.

«Мне даже первую зарплату не заплатили. Мы оказались одной ногой в могиле, потому что они ВСУ бросили нас», — заявил наемник.

Монтилье еще повезло — он хотя бы остался в живых. Гораздо чаще наемники, которые летят на заработки на Украину, там и остаются. Родственникам иногда возвращают только документы.

Для получения всей суммы наемникам необходимо выйти на пять миссий в месяц, такое под силу, как правило, штурмовым подразделениям. Условия прописаны в шаблонном договоре: мелким шрифтом и на неизвестном иностранцам языке. Наемники подписывают бумаги без вопросов.

«Он был на украинском языке. Ни ему, ни его сослуживцам никто не переводил, они подписывали его вслепую», — призналась жена наемника ВСУ.

15 иностранцев, участвующих в атаке на Курскую область, уже в плену. А те, кто сбежал, советуют соотечественникам сто раз подумать, прежде чем встать на сторону Киевского режима. В лучшем случае –их обманут, а в худшем — просто убьют.