Группа украинских диверсантов попыталась проникнуть в Брянскую область

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Боевики потерпели поражение в бою с российскими военнослужащими.

В Климовском районе Брянской области было нанесено огневое поражение украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). Боевики совершили попытку проникновения на российскую территорию. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение», — говорится в посте главы региона.

По данным Александра Богомаза, в настоящий момент обстановка в Климовском районе спокойна, ситуация контролируется оперштабом региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области. Это сделали бойцы 810-й бригады Черноморского флота России. Украинские боевики принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). На данный момент режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, сохраняется в Белгородской и Брянской областях.