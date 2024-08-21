Путин отметил укрепление российско-африканских отношений

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Правительства города Калининграда

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Опубликовано приветствие президента участникам и организаторам Большой африканской экспедиции.

Отношения между Россией и африканскими странами находятся на подъеме. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам Большой африканской экспедиции.

«Отношения между Россией и африканскими странами находятся на подъеме — это в полной мере подтвердили итоги второго саммита Россия–Африка, состоявшегося в прошлом году в Санкт-Петербурге», — напомнил российский лидер.

Так как традиционной сферой экономического сотрудничества с государствами континента, отметил президент, всегда было рыболовство, ее развитию поспособствует организованная Федеральным агентством по рыболовству Большая африканская экспедиция. Целью этого важного проекта стало масштабное научное исследование состояния биоресурсов в африканских водах, которое не проводилось уже длительное время.

«Хотел бы поблагодарить тех, кто внес свой вклад в подготовку Большой африканской экспедиции, а всем ее участникам пожелать успешной, продуктивной работы», — заключил президент.

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