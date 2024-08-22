«Что ни женщина, то эскортница»: Чекалин ответил на критику его новой девушки

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Бывший Лерчек вышел на связь с подписчиками с предложением.

Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной Артем неожиданно отреагировал на критику его новых отношений. В своем личном блоге Чекалин предложил подписчикам выбрать ему избранницу, используя ироничную интонацию.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Он подметил, что в последние дни его личная жизнь активно обсуждается, поэтому Артему пришла в голову такая идея.

«Давайте теперь подписчики — им же виднее — будут помогать мне выбирать женщину или даму сердца. Потому что что ни женщина, то эскортница, то проститутка. Если вам виднее, то теперь будет выбор за вами. Будем вместе искать мне жену», — заявил Чекалин.

Накануне стало известно, что Артем Чекалин после развода с Лерчек в июле уже вовсю строит отношения с новой избранницей — 24-летней брюнеткой Надей Сенацкой из Оренбурга.

Девушка опубликовала в соцсети видео страстного поцелуя с Чекалиным, чем навлекла на него гнев поклонников Лерчек. Артема обвинили в неуважении к бывшей жене и их общим детям из-за публичной демонстрации новой возлюбленной.

Брак Лерчек и ее мужа дал трещину во время громкого скандала, когда их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Пара смогла выплатить ФНС задолженность, уголовное дело в их отношении закрыли, однако скандал стал роковым для многолетнего союза блогеров.

Лерчек 15 апреля подала документы для расторжения брака. В июле стало известно, что знаменитости официально расстались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек прокомментировала роман экс-мужа Артема Чекалина.