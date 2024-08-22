«Кипят страсти»: Алибасов-младший рассказал о жизни отца с молодой женой

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Именно она мастерит для супруга шапочки из фольги, чтобы помочь ему избавиться от шума в ушах.

Сын известного продюсера Бари Алибасова впервые рассказал о том, как артист живет с молодой супругой Еленой, сообщает MK.RU.

По его словам, отец наконец-то чувствует себя счастливым человеком.

«Постоянно к ним приезжаю, и у меня к ним дикая зависть. Ни в одном из моих предыдущих девяти браков не было так хорошо, как у папы в восьмом. Если я скажу, что идиллия — это будет плевок в сторону красоты их отношений. Там кипят страсти, и причем исключительно позитивные», — сообщил наследник.

Кроме того, он рассказал, что супруга продюсера является инженером и делает шапочки в виде корабликов из золотой фольги. Таким способом она стараются помочь артисту, который страдает от шума в голове. Благодаря этому приспособлению ему иногда даже удается писать новые песни.

Но, по признанию Бари-младшего, творческая искра у отца все же постепенно пропадает.

К слову, некоторое время назад Бари Алибасов втайне заключил брак со своей сиделкой Еленой, которая младше продюсера на 25 лет. Они познакомились в больнице. Сначала женщина просто ухаживала за артистом, а после у них возникли романтические отношения.

В феврале этого года состояние здоровья Бари Алибасова сильно ухудшилось, после чего его госпитализировали. У продюсера случился инсульт. В июне также стали появляться сообщения о его госпитализации, но тогда основатель группы «На-на» опроверг эти слухи.

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