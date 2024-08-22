Группа «Любэ» выпустила клип ко Дню Государственного флага России

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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В записи видео на композицию «За тебя, Родина-мать!» приняли участие известные российские артисты.

Легендарная российская группа «Любэ» выпустила музыкальный клип на композицию «За тебя, Родина-мать!» ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Песню исполняет не только Николай Расторгуев. К солисту «Любэ» присоединились его коллеги Олег Газманов, Александр Маршал, SHAMAN, Александр Ф. Скляр, Виктория Дайнеко, группа «Корни», Кирилл Андреев из группы «Иванушки International», а также группа «Город 312».

«Мне самому было интересно, любопытно как все остальные ребята, мои коллеги спели все это, как все это вместе прозвучит», — делится впечатлениями Николая Расторгуева Telegram-канал Lomovka.

«Все песни, которые написаны с душой, вызывают одно всеобъемлющее чувство. Это чувство — любовь», — подчеркнул в разговоре с журналистами канала SHAMAN.

Знаменитая российская группа «Любэ» была основана в 1989 году. С тех пор ее бессменным лидером является Николай Расторгуев. В творчестве коллектива филигранно комбинируется рок-эстетика с элементами народной и военной песни.

Дискография группы включает десять студийных альбомов (последний «За тебя, Родина-мать!» — в 2015 году), а также релизы концертных записей и сборники лучших песен. Кроме того, «Любэ» выпустила около двадцати музыкальных клипов. Самыми известными синглами команды стали «Атас», «Не валяй дурака, Америка!», «Комбат», «Позови меня тихо по имени» и другие.

На счету «Любэ» 37 побед на различных музыкальных премиях, включая «Золотой Граммофон» и «Песня года».

Ранее 5-tv.ru писал, что Расторгуев объяснил, почему терпеть не может США.