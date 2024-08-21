Московский Губернский театр открывает новый театральный сезон

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Культурное учреждение получило федеральный статус.

В Московском Губернском театре (МГТ) прошел открытый сбор труппы и презентация 12-го театрального сезона. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

Кроме того, культурное учреждение открывает сезон с федеральным статусом. Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков рассказал, что зрителей ждут яркие премьеры, новые форматы и еще масса других сюрпризов.

Планируются восемь новых спектаклей. Среди них: «Кто сильнее?» по Стриндбергу, «Без вины виноватые» по Островскому и чеховская «Дама с собачкой». Первую премьеру сезона зрители увидят уже 12 сентября.

Кроме того, театр выступит организатором трех фестивалей, в том числе «Фабрики Станиславского», которая проходит уже седьмой раз.

Во время презентации худрук МГТ Сергей Безруков рассказал об истории возникновения Губернского театра.

«Московский театр — приемник и наследник двух областных театров, которые имели более чем 70-летнюю историю. Это Московский областной Камерный театр и Московский драматический театр имени А. Н. Островского. Оба театра возникли в 30-х годах прошлого века и большую часть своей жизни были передвижными», — рассказал артист.

Безруков также отметил, что в этом году труппа театра планирует посетить сразу несколько городов, в том числе за границей — Минск и Ташкент. Представления пройдут в Нижнем Новгороде, в Тобольске, в Санкт-Петербурге, и в Красноярске.

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