Появились кадры задержания начальника Управления цифровой трансформации ФСИН РФ

Фото, видео: © РИА Новости / ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Алексея Тимченко подозревают в получении взятки.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры задержания временно исполняющего обязанности начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковника внутренней службы Алексея Тимченко.

Ранее стало известно, что Алексея Тимченко задержали сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Алексея Тимченко подозревают в получении взятки. На данный момент с подозреваемым проводят следственные действия, назначена служебная проверка. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Тимченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители задержали в Санкт-Петербурге начальника отдела спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) по подозрению в организации притонов для занятия проституцией. Мужчина был задержан в понедельник, 19 августа. По адресам притонов правоохранительные органы провели обыски. Продолжается документирование деятельности организаторов, устанавливаются участники преступной группы.