«Нравится проводить время с женой»: Роналду проболтался о свадьбе с Родригес

Фото: www.globallookpress.com / Komodo Studio

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В сети уже обсуждают и брачный контракт пары.

Футболист Криштиану Роналду и его избранница Джорджина Родригес, с которой они вместе с 2016 года, могли пожениться тайно. Об этом намекнул сам спортсмен в своих социальных сетях, назвав возлюбленную своей женой.

«Самое главное — это не то, что ты делаешь, а то, что должен. Когда я не тренируюсь в зале, мне нравится проводить время дома с женой», — сказал он.

Кроме того, недавно в сеть просочился брачный контракт пары, который опубликовал журнал «TV GUIA». В нем Роналду обязуется обеспечивать свою жену в браке, а также после развода. Отмечается, что инициатором заключения контракта был экс-агент Роналду, который хотел защитить имущество футболиста.

Также известно, что в случае расставания модель будет ежемесячно получать алименты в размере 100 тысяч евро до конца жизни.

К слову, футболист сделал предложение руки и сердца возлюбленной еще в 2018 году, однако свадьба официально так и не состоялась. В 2017 году Джорджина родила Роналду дочь Алану-Мартину, а в 2022-м — Беллу Эмеральду.

Помимо этого, пара воспитывает троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего и двойняшек Мэтью и Еву.

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