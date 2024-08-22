Долги и проблемы с налогами: бизнес комика Харламова несет серьезные убытки

Звезда Comedy Club Харламов потерял более 30 миллионов на кафе с хот-догами

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Шоумен владеет сетью фастфуда и рестораном.

Комик и шоумен Гарик Харламов потерял десятки миллионов и залез в долги из-за своего кафе «Хот Дог Бульдог». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В СМИ отметили, что звезда Comedy Club пытается руководить фастфудами на протяжении многих лет.

«По данным свежей бухгалтерской отчетности, в прошлом году прибыль проекта с хот-догами ушла в минус на 33 миллиона рублей. Помимо этого, кафе получило три новых иска на общую сумму в 334 тысячи (рублей — Прим.ред.), а еще есть задолженность по налогам на 345 тысяч», — уточняется в посте.

Не лучше, по данным Telegram-канала, дела и у второго заведения Харламова — ресторана «Здрасьте, Приехали». Налоговая заблокировала его счета из-за недостоверных данных и отсутствия деклараций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошла нашумевшая свадьба Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. По словам жениха, церемонию бракосочетания вел актер Сергей Бурунов, который так расчувствовался, что заплакал.