Путь к зрелости и успеху: китайский гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя начинается с разрушителя и держит нас в тонусе. Если у вас есть важные дела, следует наметить их на субботу. Остальные дни больше подойдут для умеренных, рутинных занятий.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 26 августа 2024 года

5-tv.ru

День Водной собаки

День разрушителя не подходит для начала дел, зато прекрасно подойдет для их завершения. Постарайтесь его разгрузить и при острой необходимости заниматься только рутинными делами.

Помимо прочего негатива, здесь оказываются звезды Красного Феникса, Свирепствующего тигра и Крюка — и вместе они дают риск юридических споров и дрязг, проблем в правовой сфере, неприятные сплетни и пересуды за спиной, а также вероятность ухудшения здоровья у кого-то из членов семьи.

Структура дня «Маленькая змея обретает силу» сулит продвижение про службе и долголетие. Также может дать небольшое замешательство в делах.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Вторник, 27 августа 2024 года

5-tv.ru

День Водной свиньи

Неблагоприятная звезда пернатого змея вносит беспорядок в энергетический фон дня. Дает риск травм, судебных разбирательств, неприятностей, возникающих по вине (или даже инициативе) завистников. Допустимо в такой день заниматься планированием, проводить незначительные встречи и заниматься косметическим ремонтом без нарушения целостности стен.

Структура «Небесная сеть удваивается» дает неблагоприятное течение дел и возможное ухудшение самочувствия тем, у кого вопрос здоровья будет стоять остро в этот день.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Среда, 28 августа 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной крысы

Энергия дня достаточно слабая, и поэтому что-то большое он поддержать не сможет. Однако благоприятное сочетание трех гармоний делает его идеальным выбором для переговоров и многосторонних встреч, в первую очередь связанных с разработкой стратегии, торговыми и бизнес-решениями, особенно если дело касается интернет-проектов или онлайн-торговли.

Он хорош для инвестирования. А вот играть свадьбу в такой день древние тексты не рекомендуют, поскольку само название трех гармоний указывает на возможность возникновения в браке третьей стороны.

Структура дня «Небо завоевывает землю» дает разочарования, страх и препятствия. Будьте внимательны в финансовых вопросах — есть риск потерпеть небольшие убытки из-за неосторожности.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Четверг, 29 августа 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного быка

Здесь оказывается целый букет негативных звезд, которые несут в себе Ша Ци — неуправляемую, хаотичную энергию. Поэтому и дела в этот день могут привести к финансовым потерям или проблемам со здоровьем в семье.

Структура «Небесный балдахин встречает звезду» весьма располагает для медитаций, саморазвития и одиночества. Дает возможность довести дела до конца.

Совет: решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Пятница, 30 августа 2024 года

5-tv.ru

День Огненного тигра

Подойдет для обычных дел. Офицер дня «Разрушение» приводит к проблемам с финансами и вероятно со здоровьем при избыточно активном использовании энергий этого дня.

Поэтому лучший выбор на сегодня — рутинные дела или отдых.

Структура дня дает риск неприятностей с бумагами, документами. А с начальникми могут возникать разногласия или недопонимание.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Суббота, 31 августа 2024 года

5-tv.ru

День Огненного кролика

Хороший день с яркими позитивными звездами — Небесная добродетель, Желтая сеть, Красный сандал, Золото и серебро, Нефритовый зал.

В такой день хорошо играть свадьбу, проводить земляные работы, закладку фундамента, запускать бизнес, путешествовать, осуществлять переезды и назначать исполнителей на

новые должности.

Большая активность в эти дни приведет к дополнительным финансовым бонусам, росту благосостояния в семье и рождению здоровых детей.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Воскресенье, 1 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Каменного дракона

Не следует «подключаться» к энергиям этого дня, поскольку похвастаться позитивом он не может. Присутствие звезды Свирепстсвующего Белого Тигра существенно снижает потенциал этого дня и делает его пригодным только для отдыха, домашних незначительных дел и приготовлений.

Совет: общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астролог Василиса Володина раскрыла тайны беременной в 52 года Марины Федункив.