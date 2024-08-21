Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Украинские боевики бежали из населенного пункта 20 августа.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождение населенного пункта Нью-Йорк (бывшее Новгородское) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. В результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения противник понес существенные потери и обратился в бегство», — цитируют слова Белоуса в Telegram-канале Минобороны.

Он также напомнил, что российским силам удалось освободить 21 населенный пункт на территории ДНР и в Запорожской области.

Об освобождении Нью-Йорка стало известно 20 августа. Населенный пункт заняла группировка войск «Центр».

Позже в сети появились кадры из украинского блиндажа, который боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили в Нью-Йорке. На позициях армии киевского режима обнаружили забытое в спешке американское оружие.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, погибшая при атаке ВСУ в Судже беременная женщина закрыла собой сына.