Скончался пианист, народный артист России Михаил Мунтян

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Ему было 88 лет.

Ушел из жизни народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян. Об этом сообщает Сlassical Music News.

«17 августа 2024 на 89-м году жизни скончался выдающийся советский и российский пианист и клавесинист, народный артист России Михаил Владимирович Мунтян», — говорится в сообщении издания.

Причины смерти артиста не уточняются.

В 1962 году Мунтян получил высшее образование, окончив Институт имени Гнесиных. Сразу после учебы он занял должность штатного пианиста Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. На этом посту он проработал десять лет, параллельно выступая в ансамблях с солистами.

С 1976 года Михаил Мунтян является бессменным партнером Юрия Башмета. За 25 лет совместной концертной деятельности они отыграли более 500 концертов.

За свою карьеру Мунтян выпустил более двадцати компакт-дисков, среди них есть записи произведений русских и советских авторов для альта и фортепиано, отмеченные престижными европейскими наградами «Shoc» и «Diapason d’Or».

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