Тело мультимиллионера Линча обнаружили после крушения яхты у берегов Сицилии

Фото: Reuters / Louiza Vradi

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Также спасатели нашли мертвой его дочь Ханну.

Тело британского мультимиллионера Майка Линча обнаружили после крушение яхты Bayesian у берегов Сицилии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу гражданской обороны итальянского региона Сальво Кочину.

«От себя лично и от имени моих коллег я хотел бы выразить глубочайшее сочувствие семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это трудное время», — прокомментировал трагедию Кочину.

Помимо самого Линча, удалось обнаружить тело его дочери Ханны.

Немного ранее местные корреспонденты уже сообщали, что водолазы привезли телам в порт Портичелло, где их передали сотрудникам экстренных служб. Погибших обнаружили в каютах затонувшей яхты.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры крушения яхты, на борту которой находились 27 человек. 21 из пассажиров, включая годовалого ребенка, спаслись. Тела еще шестерых обнаружить не удавалось. Очевидцы трагедии сообщали, что судно пошло ко дну за считанные минуты, не оставив находившимся в каютах шанса на спасение.