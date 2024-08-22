«Выглядит изысканно»: Любовь Успенская заявила, что ее дочь атакуют поклонники

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Певице пришлось дать наследнице важные рекомендации на будущее.

Певица Любовь Успенская заявила, что ее 34-летнюю дочь – Татьяну Плаксину – везде атакуют поклонники и просят познакомиться, особенно после выступлений. Об этом она рассказала в интервью для Teleprogramma.

«Таня очень красивая девочка. И выглядит изысканно, потрясающе... После концерта к ней в гримерку стучались поклонники, чтобы просто познакомиться, прикоснуться к ней», — сказала восторженно артистка.

Успенская также сказала, что высоко ценит творческий талант дочери и гордится ее успехами. Она считает, что у дочери большое будущее.

При этом артистка считает, что у некоторых мужчин могут быть и корыстные намерения по отношению к наследнице. Певица периодически напоминает об этом дочери, а Татьяна, в свою очередь, старается прислушиваться к советам матери, говорит Успенская.

«Она не подпускает к себе неизвестных мужчин. Я хочу, чтобы Таня познакомилась по рекомендации с человеком, который достоин ее и имеет хорошее воспитание и образование», — объяснила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Киркорова узнала секрет своего рождения.