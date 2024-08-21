Во ФСИН ответили на сообщения об освобождении «домодедовского упыря»

ФСИН: серийный убийца Продан передан на Родину еще в 2010 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Он совершил пять убийств и 17 нападений.

Информация об освобождении гражданина Молдавии, серийного убийцы Ивана Продана, известного как «домодедовский упырь», из российской колонии не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

«Распространяемая в сети „Интернет“ информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее онлайн-ресурсы распространяли информацию о том, что 56-летний Продан был освобожден из колонии в апреле 2024 года, а затем бесследно исчез.

Однако еще в 2010 году Продана передали властям Молдавии, где он и продолжает отбывать свое наказание.

Продан совершил пять убийств и 17 нападений. В 2000 году Мособлсуд приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серийный отравитель из Балашихи сознался в убийстве друга. Количество его жертв продолжает расти.