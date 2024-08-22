«Все, что мы строили, ты поменяла на деньги»: муж Седоковой намекнул на развод

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Спортсмен опубликовал странное послание в соцсетях.

Баскетболист Янис Тимма намекнул на развод с певицей Анной Седоковой. На такие мысли спортсмен натолкнул подписчиков, когда выложил странное сообщение в соцсетях.

«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. Пусть будет так, будто я сдался», — заявил спортсмен в личном блоге.

Певица Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма в 2020 году. Общих детей у супругов нет. Артистка уже не раз отмечала в своем личном блоге, что у нее с мужем очень непростые отношения, и что иногда свои разборки они выносят на публику. Уже не раз ходили слухи об их расставании, но до развода пока что дело не доходило.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова рассказала о семейной драме.