Суд отклонил апелляционную жалобу блогера Ильи Варламова*

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Ранее он также был оштрафован за дискредитацию ВС РФ.

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на протокол о нарушении порядка деятельности блогера Ильи Варламова*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Оставить постановление (решение) без изменения, а жалобу/протест без удовлетворения», — говорится в сообщении на официальном сайте Мосгорсуда.

Уточняется, что жалоба была зарегистрирована 8 июля 2024 года.

В июне Тверской суд Москвы оштрафовал Варламова за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Блогер распространял недостоверные сведения о действиях российской армии в видеоролике не своем YouTube-канале. Сейчас выпуск, о котором идет речь, заблокирован. Посмотреть его невозможно.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в публичной дискредитации армии РФ в эфире YouTube-канала, а также в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий на территории страны. Речь идет Леониде Волкове* — бывшем главе ФБК**, он хвалил преступников, которые пытаются организовать диверсии на территории нашей страны, а также назвал их «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по решению суда Илью Варламова оставили в реестре иностранных агентов.

* — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

** — внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.