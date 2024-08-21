Угроза атаки БПЛА объявлена в Мурманской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Росавиация ограничила работу аэропортов региона.
В Мурманской области объявлена угроза применения беспилотников. Об этом глава региона Андрей Чибис написал в своем Telegram-канале.
«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты», — указал губернатор.
Он также попросил жителей северного района региона быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях в экстренные службы — по номеру 112.
О воздушной угрозе в регионе сообщили и в Росавиации. По информации ведомства, аэропорты Мурманской области временно не принимают и не отправляют рейсы. В ведомстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву.