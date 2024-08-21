«Ждет приезда»: неизвестный обратился к родственникам пропавшей на Маврикии россиянки

Фото: ВКонтакте / Залия Шамигулова / princess_of_sun

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Уроженка Башкирии перестала выходить на связь 17 августа. Последним ее видел новый возлюбленный.

Неизвестный парень настойчиво просит семью пропавшей на Маврикии россиянки приехать на остров. Иностранец уверяет, что знает место нахождение Залии Шамигуловой, однако ничего конкретного не говорит. Об этом KP.RU сообщила тетя девушки Гульназ Туктамышова.

Уроженка Башкирии пропала при весьма загадочных обстоятельствах. Преподавательница Челябинского университета отдыхала с подругой на острове, но 17 августа перестала выходить на связь. Подруга 29-летней пропавшей уже написала заявление в местную полицию, но там искать россиянку, по мнению родственников, не торопятся.

Тетя Залии рассказала, что во время продолжительного отдыха девушка познакомилась с местным жителем, в которого влюбилась. После случившегося молодой человек начал странно себя вести, считает Гульназ. Он последним видел Залию: она садилась к нему в машину.

В полицейском участке иностранец заявил, что довез уроженку Башкирии до города Кюрпип и больше ее не видел.

«Подружка, с которой она там была, и этот молодой человек, сейчас зовут родных туда приехать. Может, хотят выманить нас туда? Местная полиция не сильно беспокоится, а в консульстве Российской Федерации нам говорят: напишите заявление и пришлите на электронную почту нам, чтобы мы подключились», — добавила Гульназ.

Родственники пропавшей боятся, что ее могут держать в заложниках.

«Я точно знаю, что Залия обязательно позвонила бы маме при первой возможности. Она никогда за мужиками не гонялась, они ей были практически не интересны», — уверяет ее тетя.

Гульназ и родственников смутило, когда на связь с братом исчезнувшей вышел незнакомец.

«Какой-то общий знакомый, который с ней общался, вышел на связь с братом и говорит, что у него есть информация, где находится Залия, и что он ждет его приезда», — рассказала Туктамышова.

На данный момент родственники ведут поиски Шамигуловой с помощью знакомых на Маврикии.

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