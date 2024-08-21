В Минобороны России назначили нового главу департамента военного имущества

Фото: Yuri Gripas / ТАСС

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Его предшественник покинул свой пост 31 июля.

Главой департамента военного имущества Министерства обороны России назначили бывшего генерального директора ФГУП «Госзагрансобственность» Евгения Логинова. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 года (Евгений Логинов — Прим. ред.) назначен директором департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации», — уточнили на официальном сайте Минобороны.

Логинов в 2015 году работал заместителем гендиректора Федерального медицинского центра Росимущества. С 2015 по 2018 год был руководителем департамента в «Газпромбанк-Инвест», а затем возглавлял оздоровительный комплекс «Десна» управделами президента. С 2021 по 2024 год он занимал должность главы ФГУП «Госзагрансобственность».

Ранее пост руководителя департамента военного имущества Минобороны занимал Михаил Сапунов. Чиновник занял эту должность в 2020 году, а до этого, с 2017 года, он работал директором департамента имущественных отношений оборонного ведомства. 31 июля 2024 года стало известно, что он покинул свой пост. О причинах решения Сапунова ничего не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ.